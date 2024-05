VIDEO – Napoli-Bologna 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Bologna, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



PUNTO ESCLAMATIVO – Napoli-Bologna 0-2 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Il Bologna ha ormai chiuso il discorso Champions League. L’aritmetica certezza di una storica qualificazione potrebbe arrivare già oggi, in base ai risultati sugli altri campi. Ma il trionfo sul Napoli, che continua a disputare una stagione imbarazzante, è quello definitivo per capire come la squadra di Thiago Motta non possa più fallire l’obiettivo. Otto minuti e mezzo per il vantaggio: cross di Jens Odgaard su un tiro respinto e Dan Ndoye di testa da mezzo metro mette dentro. È il suo primo gol in Serie A. Ma il Bologna di certo non si ferma e al 12′ raddoppia, con colpo di testa di Stefan Posch sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un fallo di Remo Freuler su Victor Osimhen porta a un rigore per il Napoli, al 20′. Ma gli azzurri spesso dal dischetto sono stati pessimi e si confermano anche stavolta: Federico Ravaglia para la battuta di Matteo Politano. Nella ripresa da segnalare un infortunio per Joshua Zirkzee, ma il Bologna porta lo stesso a casa tre punti d’oro.

NAPOLI-BOLOGNA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Napoli-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.