VIDEO – Milan-Inter Primavera (2-2): gol e highlights della gara

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha pareggiato per 2-2 contro il Milan (vedi pagelle). I nerazzurri salgono così a quota 46 punti in classifica.

GOL E HIGHLIGHTS – Pareggio per l’Inter Primavera contro i pari età del Milan per 2-2. In gol per i nerazzurri nel corso match disputato ieri sono stati Esposito al 10′ e Owusu al 19′. In rete per i rossoneri sono stati Victor al 16′ e Cuenca al 74′. A seguire i gol e gli highlights del match, valido per la 31ª giornata del Campionato Primavera 1 pubblicati dall’Inter sul proprio canale YouTube.

Fonte: YouTube Inter