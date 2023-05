Floccari: «L’Inter si è ritrovata! Aveva perso una caratteristica»

Floccari vede l’Inter di nuovo sul pezzo, dopo una fase centrale di stagione con tante difficoltà. L’ex attaccante, intervenuto a DAZN, trova una caratteristica in particolare su cui la squadra di Inzaghi è cresciuta durante le ultime settimane.

ORA IN MEGLIO – Sergio Floccari fa l’elenco di cosa è migliorato in queste settimane: «Più in generale l’Inter si è ritrovata nell’ultimo periodo. Ha ritrovato lo spirito giusto, la partecipazione giusta in entrambe le fasi, la partecipazione offensiva con tanti uomini che aveva perso tempo fa. L’Inter rimane una squadra per qualità e per profondità della rosa altamente competitiva, che può ambire veramente al top».