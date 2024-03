VIDEO – Lazio-Milan 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Milan, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



IL GRANDE SCEMPIO – Lazio-Milan 0-1 nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Il Milan si prende tre punti nel finale e con grande fortuna, al termine di un arbitraggio disarmante di Marco Di Bello. Quest’ultimo in avvio (12′) sorvola su un intervento di Mike Maignan a travolgere Valentin Castellanos, dopo un errore di Alessandro Florenzi che aveva costretto il portiere a deviare per evitare l’autogol. La Lazio protesta chiedendo il rigore, il VAR non interviene e cominciano le polemiche. Che proseguono al 56′, quando con Castellanos a terra colpito da Ismael Bennacer in maniera fortuita Di Bello non ferma il gioco, Christian Pulisic gioca mentre la Lazio vuole che venga buttato fuori il pallone e Luca Pellegrini lo trattiene prendendosi il secondo giallo. A un quarto d’ora dalla fine, pur in dieci, Ciro Immobile potrebbe fare 1-0 ma si divora il gol nell’area piccola. Subito dopo segnerebbe il Milan, autorete di Mario Gila su tiro-cross di Rafael Leao, ma annulla il VAR per fuorigioco di quest’ultimo. Lo 0-1 vero arriva all’88’: Noah Okafor tira, para Ivan Provedel, doppio rimpallo e ancora Okafor riesce a segnare con enorme fortuna. Da lì la Lazio perde la testa: nel recupero espulso Adam Marusic per insulti dopo un fallo ancora discusso. E al 96′ i biancocelesti restano in otto, rosso anche a Mattéo Guendouzi per aver sbracciato su Pulisic che l’aveva trattenuto dieci metri. Il peggiore in campo ha un nome e un cognome: Marco Di Bello.

LAZIO-MILAN – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Lazio-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.