Inter-Genoa, Inzaghi con due cambi (uno forzato): probabile formazione − TS

Inter-Genoa, posticipo della ventisettesima giornata di campionato. Simone Inzaghi cambierà qualcosina rispetto al recupero contro l’Atalanta.

PROBABILE − Si avvicina Inter-Genoa, oggi è antivigilia del match che si disputerà lunedì sera alle 20.45. I nerazzurri vanno a caccia della dodicesima vittoria consecutiva, la decima di fila in Serie A. Rispetto al recupero vinto contro l’Atalanta mercoledì per 4-0, Inzaghi dovrebbe cambiare qualcosina. Fuori sicuramente Alessandro Bastoni, out per squalifica. Al suo posto Carlos Augusto. L’altro cambio sarà a destra: Denzel Dumfries in vantaggio su Matteo Darmian. Per il resto, confermati gli altri nove di mercoledì: Arnautovic favorito su Sanchez. La probabile formazione secondo Tuttosport:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.