VIDEO – Juventus-Udinese 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Udinese, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



LA CAPOLISTA SE NE VA! – Juventus-Udinese 0-1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. L’Udinese vince segnando sull’unico tiro in porta della sua partita, rendendo a Massimiliano Allegri un’altra sconfitta con il suo credo. La Juventus non si rialza, anzi sprofonda: un punto in tre giornate, proprio nel momento decisivo. Il match si decide al 25′: punizione da destra sul secondo palo, oscenità di Alex Sandro con un rinvio corto e sbilenco a favorire la girata di Lautaro Giannetti. All’Udinese basta questo, poi non tirerà più. Mentre la Juventus sfiora il pari con una deviazione larga del rientrante Arkadiusz Milik e, in chiusura di primo tempo, con un colpo di testa dello stesso Milik parato da Maduka Okoye. Nella ripresa i ritmi non aumentano, Milik crede di aver segnato su corner ma la palla è uscita nella traiettoria ed è tutto inutile. L’Udinese si difende con ordine e porta a casa una vittoria preziosissima. Mentre Allegri e i suoi sprofondano a -7 dall’Inter con una partita in meno, e il Milan distante un punto.

JUVENTUS-UDINESE – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Juventus-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.