Acerbi, tempi di recupero più lunghi? Due scenari in casa Inter – TS

L’Inter perde la sua certezza difensiva per almeno quindici giorni: stop muscolare per Francesco Acerbi che saluta il mese di febbraio. Infortunio lieve da non sottovalutare, spiega Tuttosport.

STOP – Si ferma Francesco Acerbi. Il centrale dell’Inter, salterà sicuramente le sfide contro Salernitana, Atletico Madrid e Lecce. A rischio anche la gara del 28 febbraio in programma a San Siro contro l’Atalanta. Questo quanto scrive Tuttosport. Archiviato il gol all’Olimpico contro la Roma, Francesco Acerbi nella mattinata di ieri si è sottoposto agli esami strumentali presso l’Humanitas di Rozzano e ha riportato un «lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra». Stop muscolare importante dunque per il centrale nerazzurro che dovrà stare fermo per almeno due settimane. Simone Inzaghi sa bene di non poterlo rischiare se non pienamente recuperato quindi si rischia di rivederlo in campo per la sfida del 4 marzo contro il Genoa o contro il Bologna nel weekend successivo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini