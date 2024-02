Taremi e Zielinski, Inter d’anticipo! Per fargli posto via in tre − CdS

L’Inter ha chiuso in un colpo solo Taremi e Zielinski. Il polacco ha fatto le visite mediche ieri, oggi le farà l’iraniano. Saranno nerazzurri ufficialmente dal primo luglio.

D’ANTICIPO − L’Inter gioca nettamente d’anticipo e in un colpo solo ha chiuso sia per Mehdi Taremi che per Piotr Zielinski. I due arrivano a zero in estate liberandosi rispettivamente dal Porto e dal Napoli. Il polacco ha già fatto le visite mediche nella giornata di ieri, mentre l’iraniano è atteso oggi in Italia per visite e firma. L’attaccante del Porto, che arriverà da comunitario, firmerà un contratto da 2.5-3 milioni di euro più bonus fino al 2026 con un’opzione per un altro anno; il polacco, invece, ha detto sì ad un quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Tre di bonus alla firma, più altri 4 di commissione ai suoi rappresentanti. Per far entrare i due, l’Inter in estate lascerà andare Sensi e Klaassen a centrocampo e Alexis Sanchez in attacco.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno