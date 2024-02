L’Inter vola in Italia e plana sull’Europa: un dato da migliorare! − CdS

L’Inter in fuga in Italia, grazie al +7 momentaneo in classifica sulla Juventus (con asterisco da eventuale +10), tra una settimana ritornerà a giocare in Champions League.

CAMPAGNA EUROPEA − L’Inter dominatrice in Italia con 60 punti in 23 partite tra una settimana ritrova la magia della Champions League. Martedì 20, infatti, ci sarà il primo round della doppia sfida agli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Inzaghi rigioca nuovamente su due tavoli. L’obiettivo è non fermarsi. Il +7 di vantaggio sulla Juventus in campionato, che potrebbe anche diventare +10 in caso di vittoria nel recupero del 28 febbraio contro l’Atalanta, potrà permettere a Inzaghi di preparare bene il doppio impegno contro gli spagnoli misurando forze ed energie. E c’è un dato da migliorare. Infatti, i numeri dicono che sul doppio fronte non è sempre la stessa Inter. Anzi qualcosa sul campo in Italia da Lautaro Martinez e compagni viene lasciato. Nello specifico senza l’influenza della Champions League la media punti vola fino a 2,8 (un percorso quasi netto, con 28 punti in 10 partite) mentre la media scende a 2,46 (32 punti in 13 partite) con il condizionamento della Champions, comprendendo le sfide che precedono e seguono i match europei. Lo scenario rimane comunque diverso. La fase ad eliminazione diretta non è quella a gironi. E, inoltre, durante la prima tornata l’Inter decise di ruotare tanto in Champions per battagliare colpo su colpo in campionato. In sostanza fieno messo in cascina durante l’inverno in attesa di capire che piega potrà prendere la stagione all’inizio della primavera.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia