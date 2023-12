VIDEO – Juventus-Napoli 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Napoli, anticipo della quindicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



UN FILM GIÀ VISTO – Juventus-Napoli 1-0 nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Sono ormai innumerevoli le volte in cui la Juventus crea poco e niente ma alla fine riesce a sfangarla. Anche il Napoli, alla terza sconfitta di fila in quattro partite con Walter Mazzarri come allenatore, cade nella trappola dei bianconeri. Ma gli azzurri si fanno male da soli, perché nel primo tempo avrebbero potuto segnare due volte. Poco prima della mezz’ora Victor Osimhen da destra pesca Khvicha Kvaratskhelia solissimo dalla parte opposta, il georgiano ha tutto il tempo per controllare e tirare ma manda incredibilmente alto. Dieci minuti dopo Giovanni Di Lorenzo si trova il pallone dello 0-1 di nuovo libero in area e tira addosso a Wojciech Szczesny. Errori che contro la Juventus si pagano sempre e così avviene: al 51′ cross di Andrea Cambiaso da destra e ancora una volta Federico Gatti segna di testa. Gol da tre punti per il difensore, come otto giorni fa a Monza. Il Napoli non reagisce, si ferma a un gol annullato a Osimhen (su rinvio errato di Szczesny) per fuorigioco. E la Juventus è prima in classifica in attesa dell’Inter.

Video con gli highlights di Juventus-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.