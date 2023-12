Inter, allerta massima con l’Udinese. Inzaghi spinge i suoi – CdS

A poche ore dal delicatissimo match tra l’Inter e l’Udinese allo stadio Meazza, Simone Inzaghi ha messo in vista i suoi sull’importanza della sfida di questa e dei tre punti che risultano essere fondamentali così come quelli del Napoli. Come ricordato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, da evitare un precedente da primi in classifica, proprio contro i friulani.

ATTENZIONE – In quattro giorni – aggiungendo anche la sfida di domenica prossima – l’Inter si gioca un pezzo di stagione. Da un lato l’importanza della Serie A e di tenere salda la vetta, dall’altro lato invece il percorso in Champions League e l’eventuale primo posto nel girone. A San Siro servirà fare l’impossibile per tenere alta la concentrazione ed evitare intoppi o eventuali inciampi su partite più semplici. Lo scorso anno sono stati tanti i punti buttati con le “piccole”, ma anche quest’anno possiamo ricordare gli scivoloni in casa contro Sassuolo e Bologna rispetto invece al percorso netto durante gli scontri diretti.

STOP – Mancano poche ore alla delicata sfida del Meazza tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Udinese e il tecnico dell’Inter ha messo in guardia i suoi sull’importanza di tenere alta la concentrazione anche sulle partite più “abbordabili”. Come ricorda il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, l’Inter ha già subito negli scorsi anni uno sgambetto dall’Udinese in un momento clou della stagione. Era lo scorso 16 dicembre 2017 e l’Inter, allora guidata da Luciano Spalletti, guardava i rivali dall’alto con ancora una classifica da imbattuti. In una gara all’apparenza semplice e scontata, ecco che arriva il clamoroso colpaccio dei friulani che apre alla primi crisi-Inter dell’anno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno