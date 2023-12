Inter-Udinese, oltre Bastoni formazione già fatta: staffette in avanti. La probabile – CdS

All’Inter tocca dare l’ennesima risposta al campionato dopo la vittoria della Juventus contro il Napoli e il primo posto in classifica. Oltre al ballottaggio che riguarda Alessandro Bastoni, le altre scelte di formazione per Simone Inzaghi in occasione di Inter-Udinese sono già fatte. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro si aspetta novità importanti anche dall’attacco. Ecco la probabile.

ULTIME DI FORMAZIONE – Simone Inzaghi recupera in tempo Alessandro Bastoni prima di Inter-Udinese e spera di lanciarlo subito titolare, considerata soprattutto la fisicità degli avversari. Molto dipenderà dalla tenuta fisica di oggi, ma in ogni caso l’unico dubbio di formazione, riguarda proprio il ballottaggio con Carlos Augusto. La stessa valutazione sta spingendo il tecnico nerazzurro a partire con Matteo Darmian largo a destra e con Juan Cuadrado in panchina. Sarà Yann Bisseck quindi a completare la difesa sul centro destra. Quella del colombiano, nei piani nerazzurri, non sarà l’unica staffetta. Chi ha giocato di più, infatti, avrebbe bisogno di tirare il fiato, se non altro evitando di arrivare fino al novantesimo minuto. Come per esempio gli attaccanti. I titolari in attacco saranno, ancora una volta, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Proprio per questo motivo sarà importante per Alexis Sanchez e Marko Arnautovic (ancora a secco in campionato), farsi trovare pronti a partita in corso.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter contro l’Udinese (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno