L’Inter dopo un mese torna a San Siro (quasi) tutto esaurito! Due sfide importanti – CdS

L’Inter torna a giocare in casa a San Siro (quasi tutto esaurito) dopo un mese di trasferte, con l’obiettivo principale di vincere per riprendersi la vetta della classifica dopo la vittoria della Juventus ai danni del Napoli. Il Corriere dello Sport evidenzia l’importanza di questa sfida, prima di quella decisiva contro la Real Sociedad (sempre in casa).

DAVANTI I PROPRI TIFOSI – L’Inter torna a San Siro dopo praticamente un mese dall’ultima volta, vale a dire la vittoria sul Frosinone. Da allora, la pausa per le nazionali e poi tre trasferte consecutive, Juventus, Benfica e Napoli, chiuse con un bilancio di due pareggi e una vittoria. Prima di un’altra trasferta importantissima all’Olimpico di Roma contro la Lazio, la squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà prima sfidare Udinese e Real Sociedad tra le mura amiche. Due partite particolarmente importanti a questo punto della stagione, e per motivi chiaramente differenti. In campionato perché, dopo il sorpasso della Juventus, tocca mandare un altro segnale al campionato per riprendersi la vetta. Stesso discorso riguarda il girone di UEFA Champions League, in modo da garantirsi un sorteggio più agevole per gli ottavi.

STADIO PIENO – Ancora una volta, questa sera, si arriverà vicini ad un San Siro tutto esaurito. Non potrà essere raggiunto perché il settore ospiti, con ogni probabilità, non sarà completamente gremito. Ci saranno, però, oltre 70 mila spettatori, assolutamente in linea con la media di questo inizio stagione: 73.163 biglietti staccati. Anche con la Real Sociedad si va verso quota 70.000 spettatori.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno