Udinese, obiettivo ‘sgambetto’ (bis) all’Inter. La probabile formazione – TS

A poche ore dalla sfida di questa sera al Meazza tra l’Inter e l’Udinese, i friulani sono pronti a scendere in campo con la speranza di ripetere lo scherzetto fatto al Milan qualche mese fa. Di seguito la probabile formazione di Tuttosport.

PROBABILE – L’Udinese di Gabriele Cioffi si appresta a giocare un’importante sfida in Serie A contro l’Inter di Simone Inzaghi allo stadio Meazza. A un mese di distanza dallo sgambetto fatto al Milan, i friulani proveranno a fare il bis e uscire da San Siro con sei punti in saccoccia (dopo lo sgambetto del 2017 con Luciano Spalletti sulla panchina nerazzurra). Come raccolto da Tuttosport, per quanto riguarda la probabile formazione che scenderà in campo questa sera contro l’Inter, Cioffi si affiderà probabilmente a Lucca come terminale offensivo.

CERTEZZA – Chi è invece sicuro del suo posto è Pereyra che agirà da solista dietro alla punta: dopo qualche acciacco fisico, l’argentino ha dato le giuste indicazioni al tecnico e quindi partirà con una amglia da titolare. In difesa invece, vista l’assenza di Bijol, Masina scalpita per una maglia da titolare ma resta in vantaggio Ferreira che potrebbe chiudere il terzetto di difesa con Kabasele centrale e Perez come terzo a sinistra. Questa la probabile formazione:

Di seguito la probabile formazione dell’Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.

Fonte: Tuttosport