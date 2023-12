Inter-Udinese, tentazione Bastoni per Inzaghi! Dubbio di formazione – CdS

Nel giorno di Inter-Udinese, il dubbio in difesa per quanto riguarda l’impiego o meno di Alessandro Bastoni non è ancora stato sciolto, anzi. Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi valuta seriamente il suo impiego.

RITORNO DA TITOLARE – Alessandro Bastoni è stato recuperato in tempo da Simone Inzaghi per la sfida di oggi tra Inter e Udinese, tanto da valutarne l’impiego subito da titolare. Anche oggi il dubbio resta, considerando che ha provato sia lui che Carlos Augusto sul lato sinistro della difesa. Ma chi giocherà titolare? Una decisione definitiva in questo senso ancor non è stata presa. Probabile che occorra un’ulteriore verifica questa mattina, nell’ultima sgambata alla Pinetina. Ma è chiaro che ora le sue quotazioni sono in rialzo, nonostante, di fatto, quello di ieri sia stato il primo allenamento completamente svolto con il resto dei compagni. Ad ogni modo, le indicazioni sono positive e Bastoni ha garantito di sentirsi bene. L’unica incognita, allora, potrebbe essere la tenuta. Il dubbio tra i due verrà sciolto, dunque, solo nella giornata di oggi. Tenendo conto pure del fatto che l’Udinese è una squadra molto fisica e che proverà a mettere la sfida su quel piano. In questo senso la stazza di Bastoni, là dietro farebbe sicuramente comodo, assieme alla sua esperienza dentro ad un reparto alle prese con molte defezioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno