L’Udinese con Cioffi ha ritrovato compattezza, ma mancano i gol

Cioffi è tornato all’Udinese dopo il non brillante avvio di stagione di Sottil. Il tecnico ha cercato di dare più solidità alla squadra, puntando su un 3-5-2 con un blocco basso. In attacco si punta sulla fascia destra.

TATTICA – Gabriele Cioffi nel suo rientro all’Udinese continua ad affidarsi al solito 3-5-2, ormai marchio di fabbrica della squadra. Nella coppia offensiva il tecnico sceglie una punta a fare da riferimento a un rifinitore a supporto, chiamato a muoversi e a fare da raccordo col centrocampo. Un ruolo di rilievo lo occupano gli interni di centrocampo, a cui viene chiesto sia di impostare che di cercare soluzioni offensive. Di solito la fascia preferita per attaccare è la destra, con quella sinistra gestita in modo più prudente. Il possesso palla non è certo una prerogativa dei bianconeri, che tendono a difendere con un blocco basso fisso di quattro giocatori (tre difensori più Walace).

STATISTICHE – L’Udinese ha messo insieme solo 12 punti in questo inizio di campionato, con una sola vittoria. Quella arrivata a San Siro contro il Milan. I 21 gol subiti valgono la quartultima difesa della Serie A, anche se come tiri subiti in realtà è ottava. I problemi principali però sono in attacco. Malgrado i 12,5 tiri prodotti a partita (ottavo dato in campionato, più di Milan e Lazio) i gol segnati sono appena 12, di cui 3 arrivati nell’ultima uscita col Verona. Parliamo del terzo peggior attacco della Serie A. Il 42,7% di possesso palla medio è il terz’ultimo dato in campionato.

DETTAGLI – Festy Ebosele è uno degli uomini di riferimento della manovra offensiva. Sulla destra con la sua velocità e la sua capacità di puntare l’uomo è una risorsa indispensabile: l’irlandese è primo per dribbling e falli subiti. Lazar Samardzic in questa stagione ha un ruolo decisamente centrale nell’Udinese: quarto per passaggi medi, primo per cross, secondo per tiri a partita, primo per passaggi chiave, secondo per dribbling, secondo marcatore con 2 reti, primo negli assist con 2, primo per rendimento secondo WhoScored. Lorenzo Lucca è il riferimento offensivo più prolifico: miglior marcatore con 4 gol.