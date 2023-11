VIDEO – Bologna-Verona 2-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Bologna-Verona, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



UN GOL PER TEMPO – Bologna-Verona 2-0 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Come se non bastassero le ultime (negative) sfide in Serie A, l’Inter dovrà vedersela col Bologna anche in coppa. Questo perché i rossoblù hanno superato 2-0 il Verona, nella partita dei sedicesimi sul lato del tabellone dei detentori del titolo. Dopo mezz’ora senza grossi squilli al 34’ potrebbe segnare il figlio d’arte Juan Manuel Cruz, sul campo dove il padre arrivò in Italia, ma su retropassaggio folle di Victor Kristiansen aggira Federico Ravaglia defilandosi un po’ e col destro prende il palo. Dal possibile 0-1 all’1-0 al 41’, con palla in area respinta corta da Diego Coppola per la bella battuta di Nikola Moro sotto la traversa. Il Bologna, che in stagione ha perso solo alla prima di campionato col Milan, chiude i conti al 62’. Su un tiro di Dan Ndoye respinto da Simone Perilli va in tap-in Sydney van Hooijdonk (altro figlio d’arte), che mette in rete. Dieci minuti dopo il Verona resta anche in dieci: Suat Serdar ferma l’ex Inter Giovanni Fabbian lanciato a rete, era già ammonito ma arriva il rosso diretto. E il Bologna può così gestire il resto della partita.

Video con gli highlights di Bologna-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.