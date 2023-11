Asllani, un lancio che vale come una rinascita. Il destino – CdS

Asllani e la fiducia ritrovata. Il centrocampista albanese ha saputo reagire: Inzaghi ha un uomo in più nelle rotazioni.

DECISIVO – Archiviata la brutta prestazione contro la Real Sociedad, Asllani è rinato. Se da un lato si pensava a una caduta libera, dall’altro lato Asllani ha saputo rimboccarsi le maniche e nel giro di poche partite ecco la reazione. Inzaghi non ha mollato, e proprio grazie a questa intuizione del tecnico piacentino – spiega il Corriere dello Sport – è nato il lancio per Dimarco che poi ha portato al gol di Thuram nella partita più importante della stagione, fino ad ora. Con l’assenza di fiducia, spesso ci si limita al normale. Questa volta però è diverso.

QUALITÀ – Asllani ha sfruttato le sue abilità e nella gara contro la Roma ha regalato a Dimarco un cross teso perfetto. Il giovane centrocampista albanese è diventato un nuovo nome nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Infatti, per ben due volte ha preso le redini del centrocampo dopo aver sostituito Calhanoglu. Il turco era ammonito contro la Roma e lievemente affaticato contro il Benfica. Nonostante i risultati in bilico, il tecnico non si è creato problemi e ha deciso di mandare Asllani in campo in entrambe le occasioni.

PRESTITO – Arrivato come vice-Brozovic lo scorso anno, nel corso dei mesi – complice la sua età – si è visto relegato sempre più in panchina con Hakan Calhanoglu che ha saputo prendersi la scena a centrocampo. Nell’anno nuovo – dopo una stagione da dimenticare – si pensava le cose potessero cambiare e invece da Viale della Liberazione – ribadisce il Corriere dello Sport – ecco l’idea per la cessione: uno scambio di prestiti con Maxime Lopez del Sassuolo. L’unica cessione accettata dall’albanese era l’Empoli, perciò alla fine si è deciso di farlo restare alla Pinetina. Col senno di poi, ecco che è stata la decisione migliore per la sua crescita.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno