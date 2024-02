Bologna-Lecce, partita della ventiquattresima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Renato Dall’Ara di Bologna.



4-0 nella partita della ventiquattresima giornata di. Balzo per i rossoblù in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Gli emiliani indirizzano la gara già in avvio di primo tempo: l’1-0 arriva al 5′ conche ribadisce in rete una corta respinta di falcone arrivata su una bella conclusione di Zirkzee. Il Lecce non sta a guardare e sfiora il pareggio prima con Kaba al 18′ e poi con Krstovic al 19′. Ma è un fuoco di paglia: al 27′ arriva il raddoppio dei padroni di casa con Orsolini, abile a saltare Gallo e a battere ancora una volta Falcone con un bel tiro di destro. Ad inizio ripresa il Bologna chiude i conti: al 49′ è ancoraa trovare la rete con un preciso sinistro che si infila all’incrocio dei pali. La rete del definitivo 4-0 arriva all’82’:sfrutta un errore di Baschirotto che perde palla da ultimo uomo. Il danese si fa 40 metri palla al piede e, arrivato in area, batte di sinistro Falcone. Tre punti fondamentali per la squadra di Thiago Motta che sale a 39 punti, agganciando l’Atalanta al quarto posto. Il Lecce resta tredicesimo in classifica con 24 punti.