Trevisani: «Roma-Inter? Se non fosse per Lukaku finiva 3-3»

Riccardo Trevisani è duro con Romelu Lukaku ma non solo. Fa comunque i complimenti a Roma ed Inter su Pressing per la partita giocata.

ERRORI – A Riccardo Trevisani non sono andati giù gli errori sotto porta del bomber belga rimasto a secco ancora davanti ai colori nerazzurri: «L’Inter può andare in difficoltà. Si credeva di non poter calciare in porta contro di loro, potevano prendere altri gol contro la Roma se non ci fosse stato Lukaku. Quando ci sono i big match è sempre il solito. Poteva finire 3-3. Abbiamo visto una squadre mettere in difficoltà l’Inter, che però ha reagito e vinto con un grande secondo tempo. Una grandissima e bellissima partita di calcio tra due squadre a viso aperto».