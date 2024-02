Genoa-Atalanta, partita delle 18 della ventiquattresima giornata di Serie A 2023-2024, si è conclusa con il risultato di 1-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Luigi Ferraris di Genova.



-4 nella partita delle 18 della ventiquattresima giornata di. Vince l’allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Sblocca la rete ancoracon un gran gol con il mancino dopo lo stop a seguire. Il secondo tempo comincia nel migliore dei modi per il Genoa che mette alle strette l’Atalanta fino a trovare il gol con l’exal 50′, altra gran rete con il mancino, su assist di Badelj. Dopo quasi cinque minuti dopo, però,riporta il risultato in vantaggio direttamente da calcio piazzato. Anche in questo caso, la rete è stata seglata con un grande mancino. Al 76′ minuto il gol dicon un tap-in vincente a pochi passi dalla porta. L’arbitro però viene richiamato dal VAR e il gioco resta fermo per almeno sei minuti, fino alla decisione definitiva con l’annullamento del gol causa fuorigioco. Al 100′ l’Atalanta chiude definitivamente i conti con la rete diin contropiede. C’è spazio addirittura anche per il quarto gol con il giovane, recuperato dopo l’infortunio. L’attaccante ha segnato di testa il suo primo gol in Serie A.