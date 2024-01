VIDEO – Bastoni altro che gomitata, Duda simula! Immagini chiare

Per ventiquattro ore si è blaterato di una ‘gomitata’ di Bastoni a Duda, di un gesto ‘violento’ e di un ‘fallo netto’ che doveva portare all’intervento VAR e all’annullamento del 2-1 di Frattesi in Inter-Verona. Ma ora spunta un video che mostra una prospettiva diversa, non fatta vedere in TV.

IL VIDEO – Spesso si dice che un’immagine vale più di mille parole. Ecco: di parole ne sono state dette ben più di mille sul convulso finale di Inter-Verona, peraltro tralasciando l’intervento di Giangiacomo Magnani su Marko Arnautovic che avvia l’azione dell’1-1. Che ci sia un contatto fra Alessandro Bastoni e Ondrej Duda è ovvio, di certo non lo si può né lo si deve negare. La questione è solo una: era falloso? Perché va ricordato che non ogni contatto è fallo. La risposta, peraltro già data ieri nella moviola, è semplice: è una palese sceneggiata di Duda. Che toccato – sul fianco – da Bastoni crolla a terra sperando nel fallo che avevano ottenuto altri suoi compagni prima.

“Gomitata di Bastoni a Duda”. Sì, certo, come no. pic.twitter.com/sR9gTkmgLj — Riccardo Spignesi (@INTER291103) January 7, 2024

L’EPISODIO – “Gomitata di Bastoni a Duda” hanno detto in tanti. Peccato che non sia certo una gomitata. Il video qui sopra, pubblicato su TikTok dall’account @coachgranesevirginio, mostra la sequenza dal Primo Anello Blu. Ossia da una prospettiva mai mostrata in TV. Da lì si vede – chiaramente, basta che guardiate – come sia una spallata di Bastoni sul fianco di Duda che crolla a terra toccandosi il volto. Dove non è mai stato colpito. E, ricordando Sergio Busquets con Thiago Motta in Barcellona-Inter del 2010, dà uno sguardo all’azione per capire se l’arbitro Michael Fabbri avesse fischiato. Una sceneggiata, manco fosse un film con Mario Merola. Sarebbe anche ora di smetterla di definire martiri certi simulatori, perché di questo si tratta: simulatori. Con una certa narrazione di parte “anti-Inter” che va combattuta coi fatti. Reali.