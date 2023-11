VIDEO – Barella due assist con l’Italia, l’UEFA ne premia uno super!

Barella protagonista stasera in Italia-Macedonia del Nord 5-2, con due assist fondamentali per far vincere gli Azzurri. L’UEFA premia il centrocampista dell’Inter: il video della giocata super.

LA GIOCATA – C’è chi ha messo Nicolò Barella migliore in campo di Italia-Macedonia del Nord 5-2 di stasera, pur non avendo fatto gol. E le motivazioni ci sono, perché il centrocampista dell’Inter è risultato lo stesso protagonista. Lo ha fatto con due assist, uno per tempo. Il primo al 41′, appena dopo il rigore sbagliato da Jorginho, ricevendo palla dallo stesso italo-brasiliano e servendola con un gran colpo di tacco smarcante a Federico Chiesa per il momentaneo 2-0. Il secondo al 74′, a Giacomo Raspadori per la decisiva conclusione del 4-2 evitando rischi dopo che la Macedonia del Nord aveva accorciato portandosi sul 3-2. Barella non ha ancora trovato il primo gol stagionale, né con l’Inter né con l’Italia, ma all’Olimpico ha di nuovo mostrato la sua forma migliore. Per l’UEFA la giocata di Barella è la migliore della serata: la scelta, fra tutte le partite, è quella sull’assist di tacco per Chiesa.

Questo il video con lo splendido tocco di Barella valso il momentaneo 2-0 di Italia-Macedonia del Nord.