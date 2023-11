Adani: «Barella il mio migliore in campo! Una crescita»

Per Adani è Barella il migliore in campo di Italia-Macedonia del Nord 5-2 di stasera. Nel post partita su Rai Sport, l’ex difensore parla anche degli altri due protagonisti dell’Inter (su cinque in campo) ossia Darmian e Dimarco.

AI VERTICI – Daniele Adani parla dei giocatori dell’Inter in campo stasera nella vittoria 5-2 dell’Italia contro la Macedonia del Nord: «Nicolò Barella per me è il migliore in campo, poi sicuramente Federico Dimarco ma importante il gol di Matteo Darmian. Li rivedremo a Leverkusen lunedì? Sì, direi di sì, anche se c’è Giovanni Di Lorenzo. Il mio migliore in campo per la nostra nazionale è Barella, perché è diventato un giocatore importante anche a livello tecnico nelle scelte».