Pedro: «Inter la più forte in Italia! In Champions League una su tutte»

Pedro sfiderà l’Inter fra un mese e affronterà quella che lui ritiene la squadra più forte d’Italia. L’attaccante della Lazio prova a ipotizzare anche chi vincerà la Champions League, intervistato da Pedullà per Sportitalia.

I PRONOSTICI – Le valutazioni di Pedro fra Serie A ed Europa: «Secondo me in questo momento la squadra più forte in Italia, che sta giocando meglio, è l’Inter. Secondo me stanno giocando molto bene, è difficile che perdano partite e punti. Poi sarà difficile, la stagione è ancora lunga. La Champions League? La vedo equilibrata. Tutte le squadre forti stanno faticando per prendere punti, ci sono quattro-cinque squadre fortissime che arrivano in finale o vicine. Se dovessi sceglierne una è difficile, perché in Champions League è sempre molto complicato arrivare in finale: direi il Manchester City».