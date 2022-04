Vidal: «Inter, grande vittoria! Questa strada ci renderà sempre più forti»

Vidal soddisfatto dopo la grande prova dell’Inter in casa della Juventus. Il cileno, sui propri social, si gode i tre punti dei nerazzurri (vedi articolo).

LOTTA – Arturo Vidal è entrato nel secondo tempo e ha aiutato l’Inter a difendere il gol del vantaggio realizzato da Hakan Calhanoglu e a portare a casa tre punti fondamentali per il finale di stagione dei nerazzurri. Sui propri social, il centrocampista cileno ha pubblicato le più belle immagini dell’incontro di Torino e non ha fatto mancare il suo commento sul big match contro la Juventus: “Grande vittoria, squadra. Per continuare su questa strada che ci renderà sempre più forti. Forza Inter”. Le avversarie sono avvisate, i ragazzi di Simone Inzaghi non vogliono di certo fermarsi qui. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Gran Triunfo equipo, a seguir por este camino que nos hará cada vez más fuerte… Forza ragazzi!!! 💪🏽🔥👌👍🏽 Forza @inter 🖤💙 pic.twitter.com/EknZ0d8JJ0 — Arturo Vidal (@kingarturo23) April 3, 2022

Fonte: Twitter – Arturo Vidal