Bucciantini: «Inter con le unghie sullo Scudetto. Che impresa a Torino!»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky calcio club, giudica la vittoria dell’Inter contro la Juventus a Torino un’impresa. I nerazzurri aggrappati con le unghie sullo Scudetto

IMPRESA − Bucciantini esalta il risultato dell’Inter contro la Juventus: «Oggi ho visto le unghie dell’Inter sullo Scudetto. Gli attaccanti non stanno dando niente ma oggi secondo me hai visto più qualcosa della Juventus. Si è visto più la Juventus. Il calendario dell’Inter da ancor più valore al risultato raccolto all’Allianz Stadium. E’ un’impresa vincere così contro la Juventus e nel momento in cui l’Inter arrivava alla partita».