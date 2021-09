Guarino festeggia dopo Inter-Lazio: «Primi tre punti in casa! Tributo speciale»

Guarino ha portato Inter Women a vincere la seconda partita su due in Serie A Femminile: 1-0 contro la Lazio (vedi highlights). L’allenatrice, via Instagram, festeggia e saluta Ilaria Mauro che in settimana ha annunciato il ritiro (vedi articolo).

VITTORIA CON DEDICA – Inter Women ha superato 1-0 la Lazio nella seconda giornata di Serie A Femminile. L’allenatrice Rita Guarino, sul suo account Instagram, commenta la vittoria: “Primi tre punti in casa e un tributo speciale a una pagina importante del calcio, Ilaria Mauro“. Quest’ultima, qualche giorno fa, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato dopo un anno in nerazzurro.

