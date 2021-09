VIDEO – Inter-Lazio 1-0, Serie A Femminile: gol e highlights della partita

Inter-Lazio, match della seconda giornata di Serie A Femminile 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni.



PUNTEGGIO PIENO – Inter-Lazio 1-0 nella seconda giornata di Serie A Femminile. Buona anche la seconda per Rita Guarino alla guida di Inter Women. Le ragazze nerazzurre sconfiggono di misura la Lazio, bissando il successo per 0-3 sul Napoli nel turno inaugurale. Al 37′ cross di Elin Landstrom e di testa Gloria Marinelli segna il gol che decide la partita. È il suo secondo consecutivo, aveva segnato anche nel match che ha avviato la stagione. Questo anche perché a inizio ripresa arriva un rigore, per fallo di mano di Maria Moller Thomsen, ma Flaminia Simonetti spreca colpendo la traversa. L’errore dal dischetto non crea però ripercussioni sul risultato, visto che l’1-0 regge sino alla fine. Brava Francesca Durante a mantenere la porta inviolata, con una parata su Signe Andersen. Inter Women resta a punteggio pieno assieme a Juventus, Roma, Sassuolo e Milan, prossimo appuntamento domenica 12 settembre alle ore 17.30 in casa dell’Empoli. Di seguito il video con gli highlights di Inter-Lazio dal canale ufficiale YouTube “FIGC Calcio Femminile”.