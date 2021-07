FOTO – Lautaro Martinez è pronto al ritorno. Ultimi saluti all’Argentina

Lautaro Martinez è atteso a Milano con l’Inter che dopo le ferie estive lo riaccoglierà settimana prossima. Simone Inzaghi è pronto ad allenare finalmente un gruppo al completo con il toro che tramite i suoi canali social ha voluto salutare un’ultima volta l’Argentina.

DAL PASSATO AL FUTURO – Lautaro Martinez, in questi giorni di permanenza nel suo paese natale, ha trascorso dieci giorni ad allenarsi assieme all’Atletico Linier, squadra che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio dei grandi. Il dieci argentino, visto che in questo weekend dovrebbe tornare a Milano per poi unirsi al gruppo lunedì (vedi articolo), ha voluto salutare e dire grazie all’Atletico Linier con una storia Instagram sul suo profilo. Questo il contenuto del messaggio: «Grazie Atletico Linier per avermi concesso la possibilità di allenarmi con voi in questi dieci giorni. Per me è sempre una grande gioia tornare, vi auguro il meglio per il futuro».