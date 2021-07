FOTO − Inter Women, non si ferma il ritiro di Chatillon

L’Inter Women continua il suo ritiro pre-campionato a Chatillon. Le nerazzurre, allenate da Rita Guarino, rimarranno in Valle D’Aosta fino a domani 31 luglio

LAVORO − L’arrivo continuo di nuove calciatrici (ultima Tatiana Bonetti) che vanno a rinforzare la rosa a disposizione di Rita Guarino, non ferma il ritiro dell’Inter Women. Le nerazzurre sono in Valle d’Aosta e precisamente a Chatillon da una settimana fa e rimarranno in montagna fino a domani 31 luglio. La Serie A femminile inizierà l’ultimo weekend di agosto, tra il 28 e il 29. Intanto, tramite il profilo ufficiale di Twitter dell’Inter Women, il club ha voluto aggiornare i propri tifosi. Questo il post con tanto di didascalia: «Pre-stagione. Continuano gli allenamenti per le nostre nerazzurre in ritiro a Chatillon!».

💪 | PRE SEASON Continuano gli allenamenti per le nostre nerazzurre in ritiro a Chatillon! ⚫🔵#InterWomen #ForzaInter pic.twitter.com/GtcOr1iXNH — Inter Women (@Inter_Women) July 30, 2021