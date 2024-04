FOTO – Infantino tifoso in Inter-Cagliari: Giulini ironizza e stuzzica!

Infantino in tribuna a San Siro per Inter-Cagliari ha fatto discutere molto i tifosi di Milan e Juventus, evidentemente poveri di argomenti interessanti. Le reazioni del presidente della FIFA, che non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra e che mantiene ottimi rapporti con la società interista, fanno scattare anche l’ironia di Giulini, presidente rossoblù, con tanto di stoccata alla capolista

STOCCATA – Gianni Infantino ha assistito ieri sera a Inter-Cagliari in tribuna accanto a Javier Zanetti e Giuseppe Marotta. Le reazioni da normale tifoso nerazzurro hanno scatenato l’ira dei sostenitori del Milan e della Juventus, che ormai non sanno più a cosa attaccarsi. Il presidente della FIFA, che non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra, reagisce ad una parata di Simone Scuffet, portiere rossoblù, e un utente di Twitter, tifoso juventino, pubblica il video in questione. Tra le tante risposte c’è anche quella di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, che con ironia non risparmia una stoccata alla capolista: “Applaude la bella parata di Scuffet”, twitta.

Applaude la bella parata di Scuffet ❤️💙 — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) April 15, 2024

Tempi di magra per i non tifosi dell’Inter, se questi sono gli argomenti non osiamo immaginare.