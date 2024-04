Viola ancora: «Con l’Inter punto fondamentale. Ma è lunga»

Viola torna a parlare del pareggio maturato a San Siro contro l’Inter. Il giocatore ha parlato attraverso i canali ufficiali del Cagliari.

PUNTO A SAN SIRO – Nicolas Viola torna sul pareggio in casa contro l’Inter: «Quello che abbiamo conquistato questa sera è un punto fondamentale, che dà seguito alla grande vittoria della settimana scorsa contro l’Atalanta. Quando fai questi risultati contro le grandi squadre, capisci che stai lavorando nel migliori dei modi e il gruppo guadagna moltissima consapevolezza. Il Mister è un valore aggiunto per il gruppo: è bravissimo nel leggere le situazioni prima e durante la gara, noi abbiamo la massima fiducia nelle sue scelte e questo si nota perché chiunque entra in campo dà il 100% e può cambiare la partita. La forza di questa squadra è il gruppo e la determinazione nel non voler mollare mai, stiamo facendo bene ma bisogna stare attenti perché in zona salvezza la distanza è minima e tutte le squadre riescono a far punti. È ancora lunga ma noi lotteremo fino all’ultima partita».