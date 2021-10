FOTO – Dumfries rende omaggio a D’Ambrosio: «Complimenti, amico mio!»

DDumfries è stato al centro delle critiche per le sue ultime prestazioni con l’Inter, ma oggi il gruppo ha dimostrato di essere dalla sua parte dopo il gol di D’Ambrosio (vedi dichiarazioni). Su Instagram, l’esterno olandese ha reso omaggio al compagno di squadra.

GRUPPO UNITO – Dopo l’errore che ha portato al rigore della Juventus, Denzel Dumfries ha vissuto dei giorni piuttosto complicati ritrovandosi sul banco degli imputati. Lo spogliatoio però lo sostiene e non perde occasione per dimostrarglielo. Dopo aver aperto le marcature tra Empoli e Inter, Danilo D’Ambrosio è corso verso la panchina per dedicare il gol proprio al suo compagno in nerazzurro. Sul proprio account Instagram, Dumfries ha voluto ringraziare il difensore per il gesto e si è congratulato per la bellissima rete: “Complimenti per il gol, amico mio!”. Di seguito la storia dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Denzel Dumfries