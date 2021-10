VIDEO – Juventus-Sassuolo 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Sassuolo, anticipo pomeridiano della decima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



IL NUOVO CROLLO – Juventus-Sassuolo 1-2 nell’anticipo pomeridiano della decima giornata di Serie A. Stavolta non c’è il VAR a salvare la Juventus dalla sconfitta. Il Sassuolo inizia malissimo la partita, con diversi errori nella propria area, ma soprattutto Alvaro Morata non ne approfitta. Sfiorano invece il gol Domenico Berardi (gran parata di Mattia Perin) e Paulo Dybala (sinistro sul palo). A un minuto dall’intervallo assist di Grégoire Defrel, la difesa della Juventus dorme e Davide Frattesi si inserisce per piazzare il suo secondo gol consecutivo. Entra Juan Guillermo Cuadrado che ha la palla dell’1-1, il suo diagonale supera Andrea Consigli ma Kaan Ayhan salva sulla linea. Forte pressione bianconera nella ripresa, che porta al pareggio al 76′: punizione di Dybala e di testa Weston McKennie sovrasta Gian Marco Ferrari per il suo primo gol in questo campionato. Si pensa a un arrembaggio della Juventus, che però si ferma a sole mezze occasioni. E nell’ultimo dei cinque minuti di recupero paga lo sbilanciamento: contropiede di Berardi, grande assist sulla sinistra per Maxime Lopez e pallonetto a scavalcare Perin per l’1-2 sull’azione conclusiva. Prima vittoria del Sassuolo nella sua storia all’Allianz Stadium, la Juventus è invece a -13 dalla vetta dopo dieci giornate.

Video con gli highlights di Juventus-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.