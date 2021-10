D’Ambrosio: «Gol? Giusta la dedica! Ho sempre lavorato con i fatti»

D’Ambrosio si è inevitabilmente fermato a parlare con Inter TV nel dopogara del match contro l’Empoli. Il giocatore, ha sbloccato al 34′ la sfida del Castellani con un bel colpo di testa.



TESTO – Ecco come Danilo D’Ambrosio ha commentato Empoli-Inter: «Giusto dedicare il gol a Denzel Dumfries. Cerco di fare il mio in difesa, poi quando mi ci metto nelle azioni in fase offensiva cerco di concludere nel migliore dei modi. Alexis Sanchez mi ha dato una gran palla e io ho fatto un discreto gol. Il minutaggio? Penso che la mia carriera parli con i fatti, io non cerco mai di parlare con le parole. Quello che ho sempre voluto è far parlare i fatti, anche in altri anni è successa la stessa cosa. Penso che lavorare sodo sia una costante della mia carriera ed è quello che cerco di mettere sempre in atto. Un bell’assist, e un bel gol. Porta inviolata? Non era una statistica da Inter prenderlo sempre, ma qualcosa è cambiato: gli ultimi due gol sono stati una punizione con lo Sheriff e un rigore con la Juventus. Non abbiamo preso gol su azione, ora lavoreremo per non prenderlo sulle palle inattive.