FOTO – Brozovic e Calhanoglu abbracciati. Feeling già nato tra i due

Sono giorni di riposo per parte del gruppo Inter e ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi e il suo staff, continuano a sudare in cinque. Prima dei tre giorni concessi dal tecnico, l’Inter ha catturato vari momenti degli allenamenti con una foto che ritrae Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu abbracciati e sorridenti.

AMICI DA SUBITO – I nerazzurri quest’estate ha aggiunto una freccia importante all’arco di Inzaghi. Calhanoglu infatti è passato da una parte all’altra del Naviglio milanese passando dal Milan all’Inter a costo zero. Il turco si è da subito inserito negli schemi di Inzaghi agendo da mezz’ala e mercoledì pomeriggio, contro il Crotone, è stato l’autentico protagonista (vedi articolo). Calhanoglu ha giocato alla sinistra del titolare del centrocampo nerazzurro in mediana, Brozovic, e tra i due il feeling sembra già sbocciato. L’Inter ha infatti catturato un momento in cui i due si abbracciano e scherzano durante una sessione di allenamento a dimostrazione di come, per giocare bene, serve creare un legame di amicizia in campo. La didascalia postata dall’Inter in allegato alla foto è molto semplice: “Stato d’animo: felice. Tagga l’amico con cui passerai il weekend”. Un’amicizia già nata, l’Inter ne gode e non vede l’ora di vederli in campo insieme il 21 agosto.

😁 | MOOD Tagga l’amico con cui passerai il weekend ⚫🔵#ForzaInter pic.twitter.com/dE6s4mxi6V — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) July 31, 2021