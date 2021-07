Sensi, Vecino e Vidal non pensano al mercato: vogliono imporsi all’Inter – TS

Tra le colonne di “TuttoSport” oggi in edicola, viene fatto il punto della situazione su Stefano Sensi, Matìas Vecino e Arturo Vidal. I tre centrocampisti ora vogliono riprendersi l’Inter, consapevoli di poter trovare spazio Sotto la guida di Simone Inzaghi. Tutto però dipenderà da loro.

NIENTE MERCATO – Sensi, Vecino e Vidal ripartono dall’Inter, in particolare da Simone Inzaghi. Le qualità dei tre non sono mai state messe in discussione, e come sottolineato oggi dal quotidiano di Torino, i tre spesso sono stati criticati, ma spesso infortunati. L’ultima stagione ha regalato tante gioia all’Inter di Antonio Conte, che di fatto non ha mai avuto a disposizione (con continuità) i tre centrocampisti. In realtà solo Vidal – a parte il finale di stagione -, ma con scarso risultato. Con Inzaghi la situazione a livello di rotazione a centrocampo potrebbe cambiare, considerando inoltre i tre impegni, ma molto dipenderà dalla loro situazione fisica. Sensi è convinto di poter tornare ad essere un perno centrale del progetto nerazzurro così come dimostrato dopo il suo arrivo. La sua tecnica è ben al di sopra della media e oggi potrebbe essere una risorsa preziosa per l’Inter, nonostante l’interesse della Fiorentina che difficilmente avanzerà un’offerta importante. Gol importanti anche per Matìas Vecino, soprattutto sotto la guida di Luciano Spalletti, lo stesso che oggi lo vorrebbe con sé al Napoli. Uno dei primi giocatori contattati da Inzaghi è proprio l’uruguaiano, che per caratteristiche e capacità di inserimento, ricorda molto Milinkovic-Savic. Ultimo e non per importanza Arturo Vidal, che nonostante l’interesse di Flamengo e Boca Juniors, vuole ancora scrivere un futuro importante all’Inter. Il cileno vuole riscattare la passata stagione ed essere uno dei protagonisti di quella attuale.

Fonte: TuttoSport