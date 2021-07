Sergi Roberto, Inter non sola. Nagelsmann osserva: la situazione

Sergi Roberto sarebbe nel mirino dell’Inter: interessato al terzino destro del Barcellona ci sarebbe anche il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann.

DEST – Secondo quanto riportato da Sport, ci sono diverse squadre interessate a Sergiño Dest e Sergi Roberto. Il primo ha ricevuto offerte da Bayern Monaco, Monaco, Borussia Dortmund e Arsenal. Il difensore statunitense però vuole restare al Barcellona.

INTERESSE – Per quanto riguarda il terzino destro spagnolo, si registra l’interesse dell’Inter e del Bayern Monaco. Al tecnico della squadra bavarese, Julian Nagelsmann, piace il giocatore perché considerato un calciatore versatile. In questo caso il club tedesco sarebbe interessato per un’operazione in un prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Sport.es