De Gea saluta Young: “Quante battaglie insieme! Buona fortuna all’Inter”

De Gea ha condiviso gioie e dolori con Ashley Young al Manchester United. Tanti anni trascorsi con la stessa maglia addosso non posso passare inosservati per il portiere che ha voluto omaggiare l’ex compagno con un post su Twitter. Di seguito le sue dichiarazioni, dopo il passaggio dell’esterno all’Inter

ULTIMO SALUTO – David De Gea non ha potuto esimersi dal salutare pubblicamente Ashley Young, dopo l’ufficialità del trasferimento in nerazzurro (vedi le nuove possibili gerarchie a sinistra): “Youngy, abbiamo vissuto un gran numero di battaglie insieme. È stata una benedizione poter contare su di te in ognuna di queste. Ti auguro tanta fortuna nella tua nuova squadra”. Sicuramente un bel pensiero per chi ha vestito per tantissimi anni la maglia del Manchester United. Ma ora è tempo di Italia e di convincere anche all’Inter.

Youngy, we've lived plenty of battles together. It was a blessing to count with you in all of them. Plenty of luck in your new stage 🇮🇹 pic.twitter.com/2KNr8wFxh4

— David de Gea (@D_DeGea) January 18, 2020