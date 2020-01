Trevisani: “Eriksen per l’Inter acquisto eccezionale! Con Brozovic…”

Condividi questo articolo

Eriksen la prossima settimana potrebbe diventare un nuovo acquisto dell’Inter. Sul centrocampista del Tottenham si è espresso Riccardo Trevisani, che ha spiegato dove il danese attualmente al Tottenham potrebbe esprimersi in un centrocampo con Barella, Brozovic e Sensi. Queste le sue parole nel corso di “Sky Saturday Night”.

DAPPERTUTTO – Riccardo Trevisani promuove quello che potrebbe essere il nuovo acquisto dell’Inter: «Credo che Christian Eriksen vada a ruotare con Stefano Sensi, con Nicolò Barella e anche con Marcelo Brozovic, che in alcune partite aveva la lingua di fuori, con lo slittamento di Sensi davanti alla difesa ed Eriksen che fa la mezzala. Credo che Eriksen sia un acquisto eccezionale che può anche far rimanere Brozovic a riposo, perché in alcune partite era stato il migliore degli altri. Non perché è scarso, ma perché aveva la lingua di fuori».