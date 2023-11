Zhang-Inter, sei mesi di tempo: uno scenario di passaggio di proprietà

Potrebbero essere gli ultimi sei mesi di Zhang alla guida dell’Inter. È lo scenario che delinea The Athletic, analizzando a fondo la questione societaria (e finanziaria) del club e le esposizioni di Suning.

LA SITUAZIONE – Steven Zhang ha più volte manifestato di volersi tenere l’Inter, ma deve cominciare a sistemare le cose. Il presidente, da mesi lontano dall’Italia, per il momento ostenta sicurezza nonostante tempistiche che iniziano a essere stringenti. Nonostante i ricavi dell’Inter siano saliti a 425 milioni, i debiti del club continuano a essere alti. La perdita nell’ultimo bilancio è di 85 milioni, in calo rispetto ai 140 del 2021-2022 e i 245,6 del 2020-2021. Come noto, in aggiunta, il prestito del 2021 concesso da Oaktree scade fra poco meno di sei mesi. The Athletic segnala come il fondo d’investimento californiano sia il favorito per rilevare l’Inter dalla famiglia Zhang, proprio per i dettagli dell’accordo. Per ora Suning non vuole cedere, ma la scadenza del 20 maggio 2024 incombe e bisognerà trovare una soluzione. Altrimenti, la possibilità che si arrivi a quanto successo col Milan “cinese”, incapace di ripagare il debito e finito automaticamente a un fondo d’investimento, potrà diventare realtà. A prescindere dalle intenzioni di Zhang sull’Inter.

Fonte: The Athletic – James Horncastle