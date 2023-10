Zhang cosa farà? Decisione a inizio 2024: due opzioni in ballo − TS

Steven Zhang pensa al futuro suo e della sua Inter. Con la seconda stella come obiettivo, il presidente nerazzurro ragiona sul da farsi.

FUTURO − Nel corso dell’assemblea dei soci – dove è entrata Melody Xu Yichen al posto di Yang Yang – si è parlato ovviamente anche futuro dell’Inter, oltre che ad aver ratificato il bilancio 22-23. Steven Zhang, collegato in remoto da Nanchino, sede di Suning, ha fatto il punto della situazione spiegando come la Beneamata punti quest’anno alla seconda stella sul petto. Allo stesso tempo però, ha tralasciato l’aspetto più importante: “Quale sarà il futuro dell’Inter? E ci sarà sempre Suning alla sua guida?”. Come tutti sanno, il gruppo cinese entro il 20 maggio del 2024 dovrà restituire tramite la holding Gran Tower Sarl al fondo statunitense Oaktree il prestito da 292 milioni di euro. Un prestito ricevuto nel 2021 e che con gli interessi sopra, ammonterà a circa 350 milioni di euro. Vista questa situazione, Zhang è al lavoro per definire il futuro del suo club. Rifinanziare o cedere il club. Dal momento che la strada per rimborsare il fondo non è percorribile, il patron nerazzurro è sulla cara via di rifinanziare nonostante gli interessi per prolungare il prestito andranno a sfiorare il 20% di interesse. Allo stesso momento prosegue in maniera parallela quella della cessione. Goldman Sachs e Rainge Group, advisor incaricati per cercare investitori, hanno già trovato dei soggetti interessati. Il primo noto arriva dal Golfo Persico, mentre ci sarebbero anche interlocutori statunitensi. La sensazione è che entro febbraio 2024 si arriverà a una svolta cruciale. Nel corso delle sue parole il presidente cinese ha dribblato sulla questione provando a rilanciare gli stimoli. A ruota anche Antonello che ha parlato di stadio e del futuro del club.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini