Juventus-Inter sfida al titolo. Allegri calendario migliore di Inzaghi

Al ritorno della sosta ci sarà il big match Juventus-Inter domenica 26 alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Le due squadre si contendono il primato in classifica, con uno sguardo al calendario per entrambe.

DERBY D’ITALIA – Non è da scoprirsi ora il fascino di Juventus-Inter. La gara racconta di una rivalità storica che va dal campo alle vicende di mercato, dalle tifoserie alle vicende di Calciopoli. Domenica si gioca una gara fondamentale per il campionato, a separare le due squadre ci sono soltanto due punti. Dal piano di gioco c’è una netta differenza tra Inter e Juventus. La squadra di Simone Inzaghi può contare su un gioco molto più piacevole da vedere agli occhi degli amanti del calcio, con tante occasioni da gol. Un gioco fatto di scambi in mezzo al campo, costruzione dal basso e soprattutto coinvolgimento degli esterni di centrocampo. Massimiliano Allegri, invece, adotta uno stile di gioco più cinico. Sfrutta le poche occasioni che crea per arrivare al gol e subisce il dominio avversario nella propria metà campo. Ma non sarà soltanto il derby d’Italia di domenica a decidere il match, ma soprattutto il calendario in vista.

CALENDARIO – Oltre alla gara di domenica, Juventus-Inter continuerà a giocarsi per altre giornate. Le due squadre lotteranno a distanza per il primato. L’Inter di Inzaghi ha un programma fino alla fine del 2023 molto fitto, con la media di una gara ogni tre giorni tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. I prossimi impegni dopo la Juventus saranno, sempre in trasferta, Benfica e Napoli. I bianconeri di Allegri, senza impegni europei, hanno un calendario molto più leggero e agevolato. Giocheranno soltanto sei gare fino alla fine del 2023, il che può favorirli in vista del primato in classifica. Sarà un 2023 con un finale da seguire fino all’ultimo respiro.