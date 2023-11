Gentile: «Inter favorita per vincere, ma la Juventus ha un vantaggio»

Quattro giorni al derby d’Italia Juventus-Inter e, in un contesto generale in cui si dà la squadra di Inzaghi favorita, c’è chi non esclude i bianconeri. È il caso dell’ex difensore Gentile, che in collegamento con Radio Radio – Lo Sport ha spiegato perché Allegri abbia possibilità.

DUE STACCATE – Claudio Gentile dà un trio per vincere la Serie A: «Inter favorita per lo scudetto? Senza dubbio sì. Sarà una bella lotta fra Inter, Juventus e Milan, in un campionato di grande interesse. Vedo leggermente avanti la Juventus perché non ha coppe internazionali da fare e questo è un vantaggio, ma ci sono tre squadre che possono ambire a vincere il campionato. Il cammino fino ad adesso è stato positivo, poi logicamente bisogna vedere più avanti quando ci saranno delle problematiche e degli infortuni che condizionano il cammino di una squadra. Vedo loro due davanti, il Milan un po’ in difficoltà ma in tre lotteranno per la vittoria finale. Lautaro Martinez è uno di quelli che vanno curati con particolare attenzione».