Pioli non finisce di rosicare: «Non ci sono 14 punti fra Inter e Milan!»

Pioli vince, ma riesce lo stesso a passare per lamentoso. Questo perché, nell’intervista dopo la vittoria per 1-2 sulla Fiorentina di stasera, azzarda come non veda un distacco ampio fra Inter e Milan.

IL SOLITO PIANGINA – Stefano Pioli passa – non senza fortuna – da ex a Firenze e il Milan va a -11 dall’Inter con una partita in più. Dopo la vittoria, su Sky Sport l’allenatore fa dichiarazioni discutibili: «È chiaro che la classifica è quella lì, quattordici punti sono tanti di distacco. Io non credo che ci siano quattordici punti fra le due squadre: il mese decisivo, dove l’Inter ha approfittato dei nostri passi falsi, è stato quello dopo credo la seconda sosta quando abbiamo perso due partite consecutive in casa contro Juventus e Udinese per 0-1, e due pareggi per 2-2 a Napoli e Lecce dove vincevamo 0-2. L’Inter è riuscita a prendere un distacco che sta riuscendo a mantenere, malgrado noi stiamo facendo molto bene».

IL CALENDARIO – Pioli guarda i prossimi impegni del Milan, fra cui l’Inter: «Ci saranno ancora tante partite da qua alla fine. Ci sarà il doppio confronto con la Roma, difficile ma aperto, il derby e la Juventus. Saranno otto partite di campionato più speriamo tante in Europa».