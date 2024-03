Rafael Leao non guarda l’Inter: «Il Milan allontani il terzo posto»

Il Milan stasera ha battuto 1-2 la Fiorentina, portandosi a -11 dall’Inter con una partita in più. Un distacco che non porta Rafael Leao a pensare a qualcosa di più del secondo posto: a Sky Sport guarda la classifica in maniera diversa.

MA QUALE RIMONTA – Il Milan è a -11 dall’Inter, in attesa che la capolista giochi lunedì con l’Empoli. Rafael Leao, autore di un gol e un assist nella vittoria di stasera sulla Fiorentina, si espone: «Un sogno in stagione? Sì, chiaramente vincere qualcosa di importante. Siamo in una competizione molto importante come l’Europa League, tra poco giochiamo una partita importante. Però adesso sabato giochiamo contro il Lecce, che è un’altra partita molto importante: dobbiamo andare più avanti in classifica e allontanarci dal terzo posto».