Mondiale per Club, dopo il ‘caso’ Ancelotti si prosegue: 29/32 squadre con l’Inter

Il Mondiale per Club ha fatto notizia questa settimana, per le dichiarazioni (poi ritrattate) ieri di Ancelotti. Si andrà avanti lo stesso, con ancora tre squadre da definire. E l’Inter ovviamente in lista.

LE QUALIFICATE – Ci sarà anche il Real Madrid ai nastri di partenza del nuovo Mondiale per Club. Il comunicato di ieri del club spagnolo, dopo le parole di Carlo Ancelotti, fa rientrare il caso e i presunti boicottaggi. Con la stessa FIFA che, tramite il presidente Gianni Infantino, ha ribadito la presenza dei blancos nel torneo. A sensazione, si tratta di una manovra per ottenere più soldi dalla partecipazione: legittimo, visto che nelle ultime settimane si è parlato di premi in calo. L’Inter è tranquilla da tempo, avendo già la certezza di partecipare al Mondiale per Club. Che si giocherà, come noto, negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio del prossimo anno col nuovo format a trentadue squadre. Ne mancano tre: di seguito quali.

MONDIALE PER CLUB 2025 – LE SQUADRE QUALIFICATE

Bayern Monaco – Germania

PSG – Francia

Inter – Italia

Borussia Dortmund – Germania

Porto – Portogallo

Atlético Madrid – Spagna

Benfica – Portogallo

Juventus – Italia

Red Bull Salisburgo – Austria

Chelsea – Inghilterra (vincente Champions League 2020-2021)

Real Madrid – Spagna (vincente Champions League 2021-2022 e 2023-2024)

Manchester City – Inghilterra (vincente Champions League 2022-2023)

Al-Hilal – Arabia Saudita (vincente AFC Champions League 2021)

Urawa Red Diamonds – Giappone (vincente AFC Champions League 2022)

Al Ain – Emirati Arabi Uniti (Vincente AFC Champions League 2023-2024)

Ulsan HD – Corea del Sud

Al Ahly – Egitto (vincente CAF Champions League 2020-2021, 2022-2023 e 2023-2024)

Wydad Casablanca – Marocco (vincente CAF Champions League 2021-2022)

Espérance Tunisi – Tunisia

Mamelodi Sundowns – Sudafrica

Monterrey – Messico (vincente CONCACAF Champions League 2021)

Seattle Sounders – Stati Uniti (vincente CONCACAF Champions League 2022)

Club Leon – Messico (vincente CONCACAF Champions League 2023)

Pachuca – Messico (vincente CONCACAF Champions Cup 2024)

Palmeiras – Brasile (vincente Copa Libertadores 2021)

Flamengo – Brasile (vincente Copa Libertadores 2022)

Fluminense – Brasile (vincente Copa Libertadores 2023)

Vincente Copa Libertadores 2024

River Plate – Argentina

Prima del ranking CONMEBOL non brasiliana

Auckland City – Nuova Zelanda

Squadra dagli Stati Uniti in qualità di nazione ospitante del Mondiale per Club