Sanchez sogna l’Inter: difficile il rinnovo, ma ci sono altre strade

L’Inter guarda con attenzione non solo al mercato in entrata, ma vuole definire le uscite prima di dare l’affondo decisivo sui nomi segnati in rosso. Settimana calda: il nome di Alexis Sanchez negli uffici di Viale della Liberazione.

FUTURO – Con i tanti impegni dell’Inter nella stagione 2024/2025, Simone Inzaghi – a partire da luglio – spera di ritrovarsi una squadra completa in ogni reparto con pedine jolly e che siano comunque di livello. Oltre ai soliti impegni, l’Inter giocherà anche il Mondiale per Club. L’idea del tecnico piacentino è quella di avere a disposizione 23/25 titolari così da poterli alternare a piacimento. Proprio per questo motivo ci sono alcuni nomi nella rosa attuale che rischia di salutare. Se Marko Arnautovic è con le valigie pronte, Alexis Sanchez terminerà il contratto a partire dal 30 giugno.

Tra rinnovo e addio: le strade di Sanchez

NON SOLO ITALIA – Nonostante il contratto in scadenza, Alexis Sanchez ha rinviato tutte le decisioni al termine della Copa America con il Cile. L’attaccante dell’Inter, secondo alcuni rumor in patria, vorrebbe continuare in nerazzurro e chiederà un incontro per provare a trovare un accordo last-minute. Difficile che l’Inter dia il consenso a un rinnovo di contratto: anche perché l’Inter, sotto i diktat di Inzaghi, sta già trovando delle soluzioni, come quello di Albert Gudmundsson. Oltre al sogno di restare all’Inter, l’attaccante cileno piace in Serie A: squadre come Parma, Udinese e Como hanno chiesto informazioni. Oltre ai club italiani, Sanchez è finito – secondo alcuni rumors – nel mirino del Panathinaikos oltre al solito interesse dalla Turchia.