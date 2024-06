Il Catania guarda in casa Inter: un giovane per la difesa siciliana – Sky

Il Catania ha messo nel mirino un giovane dell’Inter. I nerazzurri lavorano al futuro di Andrea Moretti che ha raccolto l’interessa dalla Sicilia, spiega Sky Sport.

INTERESSE – Se da un lato in viale della Liberazione si pensa a sistemare i nomi più grossi sia in entrata che in uscita, Ausilio lavora anche al contorno dell’Inter. Come raccolto da Gianluca Di Marzio, il Catania ha messo nel mirino un ex pallino del settore giovanile dell’Inter. Il club siciliano ha trovato in Andrea Moretti il rinforzo ideale per la propria retroguardia. Il difensore nerazzurro, nell’ultima stagione si è messo in mostra con la maglia della Pro Patria. Adesso si lavorerà per definire il suo futuro: con l’ombra dell’Etna che segue con interesse la trattativa.

Catania, un difensore roccioso dell’Inter a protezione dell’Etna

PRESENZA – Il roccioso difensore che è cresciuto a Interello, adesso si è messo in mostra a pochi passi da Milano con la maglia della Pro Patria. Difensore centrale ma all’occasione anche terzino, in Serie C vanta 38 presenze e 4 gol stagionali con la squadra di Colombo. Un ottimo risultato per Moretti che ha raccolto l’interesse di uno storico club come quello del Catania che lavora per ritornare subito in Serie B dopo una stagione di alti e bassi.